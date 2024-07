I cent’anni di Carla Zanuccoli la donna che fece la Resistenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) La partigianadomani compie cento anni. Dalle mitragliatrici smontate portate di nascosto in bicicletta ai combattenti sulle colline alla pasta che fa ancora a mano e cucina per figli e nipote il passo è lungo. Ma lei l’ha fatto, alla grande. Un secolo di vita e ancora fa la spesa, al supermarket Vasini di via Panzini (un tempo ‘da Nello’), a due passi dalla sua casa di via Italia, a Bellaria Cagnona. E prepara da mangiare – rigorosamente pasta fresca: ravioli, cannelloni, cappelletti, pappardelle e relativi deliziosi sughi – per i familiari. I figli Modesta (Sandra) e Modesto (Ciccio), i familiari e la nipote Silvia.è la vedova di Odo Fantini, mancato a quasi 98 anni il 9 febbraio 2020, compianto e indimenticato sindaco comunista di Bellaria Igea Marina negli anni Sessanta e Settanta.