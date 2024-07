Sindaci e categorie economiche si mobilitano per contrastare la criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Una collaborazione sempre più stretta tra gli enti pubblici e le associazioni di categoria e gli ordini professionali perl’illegalità. Si è svolto un incontro progettuale a Riccione per l’Osservatorio sulladella provincia. Presenti gli amministratori dei comuni di Riccione, Rimini, Misano, San Giovanni, Bellaria, Santarcangelo e Cattolica. Tra i temi trattati la nuova edizione del festival ‘Anticorpi. La cultura contro le mafie’, che ogni anno porta spettacoli, incontri, approfondimenti nei Comuni della provincia. Nell’occasione sono state fissate le tematiche che saranno trattate nella prossima edizione, relative alla legalità, le infiltrazioni criminose e la sicurezza urbana. L’incontro è stato utile per fare il punto sulle attività svolte in questi anni dall’Osservatorio e sulla programmazione delle azioni future.