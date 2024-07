LIVE – Atalanta-AZ Alkmaar | amichevole precampionato 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Latestuale di-AZestiva in vista del prossimo campionato di Serie A. Primo vero appuntamento per i campioni in carica dell’Europa League, la cui stagione ufficiale inizierà il 14 agosto con la Supercoppa Europea di Varsavia contro il Real Madrid. Dopo il test in famiglia con la primavera vinto 3-0, i ragazzi di Gasperini sfidano ora l’AZ, una delle squadre di vertice del campionato olandese. L’andrà in scena alle ore 15.00 di sabato 27 luglio. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuale e fornirà approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5-AZ-AZ) SportFace.