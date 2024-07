Giovane si schianta contro un terrapieno Trasportato a Torrette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Alla guida della sua auto stava percorrendo via Crollalanza, a Fermo, quando, per motivi ancora in corso d’accertamento si ètoile poi i guardrail all’incrocio con la strada che conduce alla palestra Coni. L’incidente si è verificato ieri notte e a farne le spese è stato undi Fermo, che ora si trova ricoverato all’ospedale di Ancona. Era da poco passata l’una quando il ragazzo stava percorrendo via Crollalanza in direzione San Francesco. Improvvisamente ha perso illlo della sua Fiat Panda e si è andato areun guardrail. Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia e i sanitari della croce verde di Fermo, che hanno la loro sede a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente. Il, dopo essere stato medicato sul posto, è statoall’ospedale Murri di Fermo.