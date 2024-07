Il forum dei sovranisti Orvieto si colora di rossobruno E arrivano pure i russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)(Terni) "? No, sovranista e me ne vanto". I 36 gradi che martellano alle 15.30 piazza del Popolo adisegnano sulla sua maglia arabeschi sudati. Ma non tolgono il fiato al biondino, 30 anni appena, mentre infila gli archi del Palazzo del Capitano del Popolo. "Sono qui per costruire la pace ed evitare che l’Europa nel mondo multipolare la metta a rischio". Il mantra è da congrega, gli occhi sono sinceri. Quelle parole, un’ora dopo le ripeteAlexey Paramonov, ambasciatore russo a Roma. Viene accolto in sala con una standing ovation: è uno dei pesi massimi invitati aldell’Indipendenza Italiana, la tre giorni coordinata dal Movimento Indipendenza e dal suo segretario, l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Che annuncia: "Abbiamo rotto un tabù, per costruire la pace bisogna parlare anche con laa. Non possiamo lasciare questo ruolo al solo Orban".