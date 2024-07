Officina Badoni cambia pelle per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) La vecchia fabbrica diventa uno spazio per studenti e un luogo di incontro. È la storica, un pezzo importante dello sviluppo di Lecco, costruita tra il 1842 e il 1844 al posto di un vecchio mulino, trasformato in un edificio neogotico, come era in voga all’epoca, per diventare, fonderia da ghisa e stabilimento per costruzioni meccaniche. Parte di quel passato su cui si basa ancora il presente dell’economia della città, è stato demolito nel 1992, ma i vertici della Fondazione comunitaria del Lecchese sono almeno riusciti a salvare e recuperare parte del simbolo dell’industria lecchese. Dopo un importante intervento di restauro, hanno trasformato l’in uffici della Fondazione, la prima del genere in Italia, che ha compiuto 25 anni, in un bar con spazio studio per studenti e in luoghi d’incontro a disposizione dei cittadini.