Tuttosport – il post social carica i tifosi

Per Dusan Vlahovic l'amichevole contro il Norimberga non è decisamente andata nel migliore dei modi. L'esordio stagionale della Juventus sotto la guida di Thiago Motta si è concluso con il risultato di 3-0 per i tedeschi del Norimberga, e il centravanti serbo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe portato la squadra in parità. Nonostante questo si è trattato di una giornata difficile da dimenticare a priori: entrato in campo nel secondo tempo, Dusan ha avuto l'onore di indossare la fascia da capitano che nella prima frazione di gara era toccata a Manuel Locatelli. Vlahovic, su Instagram, ha voluto condividere i suoi pensieri dopo il triplice fischio.