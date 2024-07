Gioia e meraviglia Lo storico sentiero di nuovo fruibile | Sogno avverato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Inciso nella roccia, corre sinuoso lungo il fianco della imponente falesia che si erge a picco sul mare cristallino. E nei suoi 900 metri o poco più di estensione è in grado di riempire di bellezza gli occhi dei suoi ospiti, con il sublime spettacolo di una natura maestosa imbrigliata e ammansita dalla mano dell’uomo. Restituita al mondo, riapre oggi la Via dell’Amore, luogo simbolo della Liguria nel mondo. La giornata di ieri ha visto la cerimonia di inaugurazione promossa da Regione Liguria alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Ad accompagnare le autorità, un treno con livrea dedicata alla Via dell’Amore, che rimarrà in servizio sulla tratta.