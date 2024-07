Valverde senza linea e fibra per una settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono durati unai disagi a, dovuti ad un incidente sul lavoro in cui è stato danneggiato un cavo dellatelefonica. Il fatto è accaduto mercoledì 17 luglio, quando le maestranze di Enel, intervenute per un blackout della sera prima sulladella corrente elettrica, hanno effettuato uno scavo all’incrocio tra le vie Giotto e Canova, finendo per tranciare inavvertitamente un importante cavo dellatelefonica e della. Gli operai di Enel hanno avvisato prontamente i tecnici della Telecom, i quali hanno compiuto un sopralluogo, visionato il danno e acconsentito alla chiusura dello scavo, asserendo che sarebbero intervenuti successivamente.