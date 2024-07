Due titoli da vedere al cinema un cinefumetto e un capolavoro restaurato e una commedia italiana in streaming per questo fine settimana

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 27 luglio 2024) L’incontro epocale fra due dei più amati, scorretti e solitari supereroi dei fumetti Marvel, ovvero Deadpool-Ryan Reynolds e Wolverine-Hugh Jackman in uneccentrico e piuttosto sorprendente. Unitaliano degli anni Settantadi Valerio Zurlini con Alain Delon. In, unarecente di e con Fabio De Luigi da recuperare in. Sono per noi ida, ovvero Deadpool & Wolverine di Shawn Levy e La prima notte di quiete di nuovo neiin versione restaurata. Mentre su Prime Video è visibile 50 Km all’ora con De Luigi e Stefano Accorsi.