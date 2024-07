Truffata un’anziana rubano soldi e gioielli Carabinieri e polizia locale arrestano due giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Approfittando della buona fede difidardense, una banda di ladri l’altra sera è riuscita a intrufolarsi nella sua abitazione sottraendoe denaro. L’avevano chiamata prima dicendo che il figlio si trovava nei guai e che doveva pagare una somma ingente. Si sono presentati come impiegati delle Poste. A casa sua si è presentato uno di loro, come annunciato al telefono, e la signora è caduta nella truffa consegnandoglie oro. Quando la donna e i suoi familiari si sono resi conto di quanto accaduto, hanno immediatamente dato l’allarme. La scorsa notte si è conclusa con successo un’operazione deiche ha portato all’arresto di un truffatore di origine campana. In queste ore sarebbe stato individuato il complice. Sono entrambi. Sono stati fermati a San Benedetto del Tronto dove avevano la base, un bed and breakfast.