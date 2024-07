L’incontro con i commercianti | Affrontiamo insieme le sfide

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) La Giunta di Fiorano ha incontrato idel centro per avviare un percorso di miglioramento condiviso. Il sindaco Biagini ha evidenziato quanto già fatto negli scorsi anni, a partire dal bando contributi a sostegno delle attività del centro che ha permesso ad alcuni esercizi di aprire, fino agli interventi sui marciapiedi che hanno migliorato estetica e sicurezza. Tra le criticità segnalate i parcheggi (il Comune sta lavorando per allargare ad uso pubblico l’intero parcheggio del cinema Primavera, a ridosso di via Vittorio Veneto) e i controlli, sia per chi sosta in zona disco orario sia per chi accede in via Vittorio Veneto da via Statale contromano.