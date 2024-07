Guerra dello spaccio Sconfinamento fatale Il cadavere di un uomo nei boschi del Ticino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Omicidio nella notte neivicino a Malpensa, al confine fra Piemonte e Lombardia. All’alba di ieri è stato trovato ildi unin una zona nota per essere frequentata da spacciatori e consumatori di droga, molti dei quali provenienti dalla sponda lombarda. All’arrivo il personale del 118 ha constatato il decesso dell’. Sul posto, in via Vecchia, a Oleggio, sono intervenuti immediatamente la polizia locale e i carabinieri di Oleggio, seguiti dai militari del comando provinciale di Novara con il reparto per i rilievi scientifici. Le indagini sono adesso sotto la direzione del sostituto procuratore Giovanni Castellani. La vittima è undi nazionalità marocchina, che presentava ferite da arma da taglio sul corpo e uno sfregio sul viso.