Scontro tra auto Una si ribalta quattro contusi

(Di sabato 27 luglio 2024) Incidente conmento a due passi da San Babila. Lotra un taxi e una Panda è avvenuto alle 13 di ieri all’incrocio tra via Mascagni e via Conservatorio: nell’impatto, l’utilitaria è finita sul marciapiedi, fermandosi a pochi centimetri da un chiosco di fiori. L’allarme al 112 ha generato l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale. Il bilancio finale, per fortuna non preoccupante, parla dipersone ferite in maniera lieve: si tratta di due uomini di 41 e 59 anni e di due donne di 19 e 36 anni, ricoverate tra il Fatebenefratelli e il Policlinico. La ricostruzione della dinamica è affidata ai ghisa: le modalità dello schianto lasciano ipotizzare che una delle duenon abbia dato la precedenza all’incrocio non semaforizzato.