In campo contro la sclerosi multipla Arriva uno sportello di supporto | Così aiuteremo mille pazienti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) La diagnosiall’improvviso ed è uno choc. Un macigno. Ci si sente soli e smarriti. Come affrontare i momenti di malattia e difficoltà? Da dove cominciare? Si chiama Punto SMile ed è il nuovogratuito voluto dalla Misericordia di Empoli per offrirepsicologico aiaffetti dae ai loro caregiver. Si tratta della più frequente malattia infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale che si manifesta in età adulta, tra i 20 e i 40 anni, "ma che può presentarsi anche in età pediatrica - ha spiegato il dottor Leonello Guidi, direttore neurologia Ausl Toscana Centro - Una malattia che accompagna gran parte deiin tutto l’arco della vita, nel momento cruciale in cui ci si deve realizzare, cercare lavoro, metter su famiglia. La diagnosi è impattante, crollano le certezze.