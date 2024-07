Canottaggio oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ finita l’attesa per ledi. Dopo la cerimonia di apertura di ieri sera, prendono ufficialmente il via le prime gare e, in particolare, anche quelle di. Nella giornata del 27 giugno, inizieranno le prime batterie di qualificazione delle varie categorie della disciplina. I primi italiani a scendere sul campo di gara saranno quelli del 2 di coppia maschile con le batterie alle ore 11:30, protagonisti Matteo Sartori e Nicolò Carucci. A seguire, alle ore 12:00, il 2 di coppia femminile con Stefania Gobbi e Clara Guerra. Ultimi di giornata tra gli azzurri, con il 4 di coppia maschile, Giacomo Gentili, Luca Chiumiento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi.