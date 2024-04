Iraq - bombardata un base militare filo-iraniana

(Di sabato 20 aprile 2024) La guerra in Medio Oriente rischia di aggravarsi ogni giorno di più e di estendersi dalla Striscia di Gaza fino all’. Un bombardamento è infatti avvenuto su unadi truppe-iraniane che si trova in, il 20 aprile. L’attacco ha provocato un morto e diversi feriti. Secondo quanto alcune fonti affermano alla tv americana Cnn: “Israele non è coinvolto“. Ma la situazione si sta complicando. Cresce l’escalationin tutta la regione. Il 19 aprile è avvenuto un attacco israeliano in Iran, come risposta al massiccio bombardamento di centinaia di missili e droni – sostanzialmente neutralizzati dall’Iron Dome di Tel Aviv – che Teheran ha lanciato su Israele nella notte fra il 13 e il 14 aprile. La situazione è sempre più tesa anche e soprattutto a Gaza. Foto X ...

