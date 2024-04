25 aprile -Rai | nessuna censura a Scurati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 13.02 ". La partecipazione dello scrittore Antonioalla trasmissione 'Che sarà' non è mai stata messa in discussione". Così il direttore dell'Approfondimento Rai, Corsini, che precisa: sono in corso accertamenti "di natura economica e contrattuale a causa di cifre più alte di quelle previste". Ad annunciare lo stop al monologo dello scrittore sul 25è stata la conduttrice del programma, Serena Bortone.