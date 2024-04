Salvini - governo Meloni grazie a mia strategia e di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) "La sera in cui Draghi decise di dimettersi, per le insanabili divergenze politiche, mi rendevo conto che avevamo vinto una partita difficilissimaalla solidità della squadra. Se oggi per fortuna c'è il, fualle strategie messe a punto col Cavaliere a Villa Zeffirelli. Nonostante pesantissime pressioni nazionali e internazionali, avevamo sempre chiaro il nostro obiettivo: prima gli italiani". Lo scrive Matteonel suo libro 'Controvento', di cui viene diffuso uno stralcio in cui, in sintesi, racconta che Lega e Forza Italia non cedettero alle pressioni di Parigi e Berlino per sostenere l'ex presidente della Bce.