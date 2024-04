Fiorello all’ad Discovery | Nessun progetto per me? Manco io ce l’ho

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – La giornata di 'VivaRai2!' si apre con l'in bocca al lupo diad Amadeus, ufficialmente passato al Nove. Anche se la solita ironia non è mancata: "Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!". La buona dose di ironia dello showman, accompagnato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Fiorello replica all'ad di Discovery: «Nessun progetto per me Neanche io ce l'ho» - «Sappi che abbiamo ricevuto una nota da Putin, si parla troppo di te e non più di lui!». Fiorello apre così con un grosso in bocca al lupo al suo amico Amadeus, che ...ilgazzettino

Viva Rai2, Fiorello interviene sulla polemica degli ascolti: “Levatemi di mezzo” - Fiorello stuzzica ancora l'amministratore delegato della Rai: "Se fossi in te risponderei" Non si è risparmiato nemmeno oggi a Viva Rai2, Rosario Fiorello ...lanostratv

Natalie Imbruglia da Fiorello canta Torn con Jack Savoretti. VIDEO - Oltre ad aver cantato Torn assieme a Jack Savoretti, cantante britannico con cittadinanza italiana, Imbruglia si è anche prestata a offrire la propria ugola per ricambiare il favore al collega, ...tg24.sky