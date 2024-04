Basilicata | Bardi - sono superstizioso ma penso di superare 50%

(Di venerdì 19 aprile 2024) AGI - "tranquillo perchè spero di potercela fare.il candidato di centrodestra, a cui hanno aderito anche Iv e Azione. Oggi verranno intutti i leader del centrodestra. Calenda? Durante la campagna elettorale è venuto, chiunque vuole venire è ben gradito". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Vito. Il presidente della Regione, ricandidato appunto dal centrodestra, guarda alla chiusura di oggi della campagna elettorale con i leader della maggioranza osservando che "in una giornata fredda, fanno 3 gradi, noi riscalderemo la piazza". Si torna ai pronostici in vista del voto.prima glissa con un "", poi rivela che "ho un cornetto che mi ha portato tanta fortuna, da tanti anni" ...

