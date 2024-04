Statua con donna che allatta - la lettera dei pediatri | È un messaggio di vit - non può essere un tabù

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 aprile 2024) I figli dell’artista Vera Omodeo hanno donato una suaal Comune di Milano, da esporre in piazza Eleonora Duse. Poi, il dispiacere per la decisione della commissione incaricata, che ha respinto la collocazione dell’opera nel luogo prescelto poiché «rappresenta valori rispettabili, ma non universalmente condivisibili». È iniziata allora una trattativa per trovare un altro sito espositivo, magari una struttura privata come un ospedale o un istituto religioso. A favore dell’opera si sono schierati 53, tra cui Gian Vincenzo Zuccotti. Il direttore del dipartimento dia dell’ospedale Buzzi di Milano, prorettore alla Sanità dell’università Statale di Milano, racconta all’Adnkronos che lui e i suoi colleghi hanno inviato unaal Comune, che ancora sta decidendo dove collocare la scultura di ...