Forlimpopoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ciò che mangiamo è frutto di una necessità impellente senza alcuna possibilità di limiti rispetto allo spreco alimentare o possiamo fare davvero tanto per ridurre l’impatto che ne consegue? Lo spreco e, inevitabilmente, l’inquinamento, per via degli involucri di ogni prodotto, plastica, alluminio o carta che siano, e che si utilizzano per garantire freschezza ed integrità all’alimento, si possono ridurre? Filiera, agroalimentare, prodotti, consumatori, inquinamento e, spesso, spreco! Sono questi i termini oggetto del nostro articolo sui quali vogliamo riflettere e intervenire. Partendo dal concetto di ’filiera agroalimentare’ sappiamo che trattasi dell’insieme di aziende, marchi ed enti e delle relative fasi di lavorazione, che permettono ai prodotti alimentari di passare dal campo alla tavola del consumatore, sappiamo anche che rappresenta il prodotto finale di un processo ...