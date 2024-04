Finale di serie A2 | Grottazzolina sfiderà i marchigiani dopo una semifinale epica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lasarà dunque contro. Nell’altra semi, giocata ieri sera, ihanno prevalso in cinque set aggiudicandosi il lasciapassare per l’atto conclusivo del campionato diA2. Partita infinita, come dimostrano i parziali: 25-20, 15-25, 25-23, 19-25, 15-10. Il calendario della: gara1 è in programma domenica alle 18, a, gara2 giovedì 25 aprile alle 18 al Palaestra, l’eventuale gara3 domenica 28 alle 18 a. C’è però un’incognita relativa a gara2, quella in viale Sclavo: la Lega preferirebbe evitare la contemporaneità con laplayoff di Superlega (che inizia oggi tra Perugia e Monza, giovedì prossimo, alle 18, è in programma gara3), per cui c’è la possibilità che si ...

Play off, la Finale per il 3° posto inizia col piede giusto - Per avvicinarsi nel miglior modo alla Finale di Champions League, ma anche per prendervi parte pure nell’edizione 2025. L’Itas Trentino ha iniziato questa sera alla «Il T quotidiano Arena» la serie di ...ladigetto

Eccheli lancia la sfida a Perugia : "Il sogno c’è, ora onoriamo la serie" - Coach Massimo Eccheli non ha niente da perdere e per questo punta ancora più in alto: "Abbiamo realizzato il bellissimo sogno della Finale, ma da stasera dovremo essere ancora più bravi per onorare la ...ilgiorno

Volley femminile A1, Scandicci sbanca il Palaverde. Le parole di Barbolini - Impresa di Scandicci che in casa delle pantere di Conegliano vince gara 1 della Finale scudetto. Barbolini elogia le proprie ragazze ...news.superscommesse