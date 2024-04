Traffico Roma del 17-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Luceverdebene trovati dalla redazioneincolonnato sullaFiumicino per incidente code a partire da Parco de’ Medici fino a viale Isacco Newton in direzione è aperta al transito una sola corsia ancora per incidente rallentamenti sulla via del mare in prossimità del km 23 in direzione Ostiain coda sulla Pontina per lavori tra Spinaceto e via di Pratica verso Pomeziaintenso code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra via Cassia di vive a 24 rallenta che chiude anche in esterna tra laFiumicino e la diramazione per Napoliincolonnato poi sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e Tor Cervara verso Tivoli sulla stessa tangenziale file tra viale Castrense il bivio per la 24 in direzione dello ...