Lo stop di Lewis toglie un leader De Silvestri resta il ’titolare’ riconosciuto | anche se non scende in campo Capitano | Aebischer e Freuler si candidano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Aveva trovato un padrone, la fascia di: con l’infortunio di Ferguson, torna vacante. O meglio, da riassegnare. Il ruolo è sempre stato edefinito: perché Lorenzo Deè ilmorale del gruppo e l’uomo di riferimento dello spogliatoio, a prescindere dal fatto che, partendo spesso dalla panchina, non la indossi. Non a caso è stato lui a postare la foto con Zirkzee e Ferguson in stampelle, per primo. Ma è comunque un dato il fatto che sulla fascia dovrà trovare un nuovo padrone. L’aveva trovata in Ferguson, dopo essere stata a lungo vacante: perché fin qui, in questa stagione, l’hanno indossata in 7, a partire da Dominguez, tra Coppa Italia e l’esordio con il Milan, quando Thiago provò a spedire un messaggio all’argentino e a convincerlo a rimanere. Niente da fare. ...

