Intesa Sanpaolo è la migliore azienda in cui sviluppare la propria carriera La classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Èlain Italia in cuilae crescere professionalmente secondo la nuovaTop Companies di LinkedIn, una guida per chi cerca lavoro o vuole dare una svolta alla. Secondo uno studio di LinkedIn, circa 6 professionisti su 10 (61%) stanno valutando nuove opportunità lavorative, siano esse un cambiamento dio il passaggio a una nuova posizione. Sono undici le aziende che quest’anno conquistano per la prima volta un posto nella, il settore della consulenza e dei servizili risulta dominante, seguito dall’industria farmaceutica, e rispetto allo scorso anno ...