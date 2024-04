Elezioni Cappelletti reclama sicurezza | Il centro? Degradato e abbandonato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Ilstorico di Pontassieve èed. Deve essere oggetto d’investimenti in grado di restituire decoro e più". Parte da qui il programma di Cecilia, candidata Sindaca per ildestra a Pontassieve. Quale la prima cosa a cui metterebbe mano se fosse eletta? "Servono cura ed attenzione per aspetti che incidono sulla quotidianità dei cittadini: arredi urbani, manutenzione ed illuminazione, cestini, sia nel capoluogo che nelle frazioni. La valorizzazione delstorico di Pontassieve, per esempio, ridotto ormai ad un luogodai negozi di vicinato, riparte anche da investimenti concreti per attività economiche e cittadini. Insieme all’attenzione ai singoli, ...