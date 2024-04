Vuole convertirsi al cristianesimo | picchiato e rapinato dai connazionali Tre arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Perugia, 13 aprile 2024 – Aveva intrapreso un percorso di conversione alla religione cattolica e per questo è stato aggredito,di una catenina d’oro. La vittima è un cittadino di 28 anni di origine tunisina. Ad eseguire le tre ordinanze di custodia cautelare, disposte dal gip su richiesta della procura, è stata la Digos di Perugia: in manette sono finiti tre suoi. In base alle accuse, avrebbero aggredito il 28enne in almeno due occasioni. In una delle aggressioni, alla presunta vittima è stata anche sottratta una catenina d'oro. Le indagini, riferisce la Procura, sono iniziate dopo le denunce sporte dall'aggredito che ha riferito di essere stato assalito, il 12 novembre scorso, per strada nel quartiere di Ponte San Giovanni, mentre stava passeggiando con un amico. I tre aggressori, secondo il suo ...