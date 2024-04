Ngonge | «Sentire i tifosi urlare il mio nome quando ho segnato la prima volta è stato da pelle d’oca»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cyril, attaccante arrivato a Napoli nella finestra di mercato di gennaio, èintervidal club.: «Prime impressioni ottime. Mi ispiro a Neymar»si racconta così: «Le mie prime impressioni sono state ottime. Il primo gol era arrivato contro la mia ex squadra, poi me l’hanno tolto.il mioda. Una cosa incredibile. Pregi? Il mio istinto. Non penso molto a quello che faccio. Lo faccio e basta. Mi ispiro a Neymar. Mi piaceva molto.ero più giovane lo seguivo molto. Guardo molto la Premier League e l’Eredivisie, il calcio olandese, perché giocavo in Olanda». La Gazzetta ha salvato solo lui ...