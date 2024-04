Calcio Serie D Avezzano-Vigor Senigallia | ci si gioca i play-off

(Di venerdì 12 aprile 2024) Trentunesima giornata in Abruzzo: locali in crisi,al solito decimata domenica 14 aprile alle 15, 12 Aprile 2024 – Ancora con molte assenze ma con la voglia di difendere un piazzamento-off larende visita domenica 14 aprile alle ore 15 all’, una delle big del girone, calata vistosamente nelle ultime settimane tanto da scivolare al sesto posto in classifica dopo aver chiuso l’andata a un passo dalla vetta. Gli abruzzesi sono comunque in lotta per i-off e battendo lala scavalcherebbero rendendole molto più difficile l’accesso a un piazzamento tra le prime cinque, specie se pure dagli altri campi arrivassero notizie negative. Il momento no è costato la panchina a Ferazzoli, che si è dimesso ad inizio aprile venendo ...

