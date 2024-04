Fedriga va in missione negli Usa per attrarre investimenti

(Di giovedì 11 aprile 2024) TRIESTE – “Dopo il successo di Selecting Italy, nell’ambito del quale è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione tra Conferenza delle Regioni e Province autonome e National Italian American Foundation, l’azione della Regione peresteri si spostaUsa. La prossima settimana, con i vertici dell’Agenzia lavoro&sviluppo impresa e della Direzione relazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’annuncio di: “In Friuli sconto del 50% su bus e treni per over 65”sull’Università: “La formazione è la base per la crescita socio-economica”verso il bis in Friuli, alla sua lista e alla Lega oltre il 30% dei voti Friuli Venezia ...

Porti: Amirante, esperienza danese mutuabile per l'autotrasporto - Prosegue oggi e domani la missione in Danimarca dell'assessora regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che, in rappresentanza del governatore Massimiliano Fedriga, sta prendendo p ...ansa