Trump deposita cauzione di 175 mln per evitare sequestro beni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) caption id="attachment 339570" align="alignleft" width="300" Donald/captionDonaldhato unadi 175 milioni di dollari presso i tribunali americani, evitando l'umiliante prospettiva di sequestri legali dei suoidopo essere stato condannato a pagare una multa di 454 milioni di dollari per frode finanziaria a febbraio, secondo un documento del tribunale diffuso nelle ultime ore.L'ex presidente degli Stati Uniti, candidato repubblicano alla Casa Bianca, aveva tempo fino a giovedì per versare questa, coperta da una compagnia di assicurazioni. "Rispetto profondamente la decisione della corte d'appello e depositerò 175 milioni di dollari (...) molto rapidamente, entro dieci giorni", aveva detto a marzo, che ha intensificato gli ...

Trump avvia un'azione legale contro i fondatori del social media Truth, i prezzi delle azioni salgono - Donald Trump ha avviato un'azione legale contro i creatori del Trump Media & Technology Group (DJT), Andy Litinsky e Wes Moss, in merito a un conflitto sul possesso delle azioni della società. La ...it.investing

Usa, Donald Trump deposita 175mln di dollari per frode fiscale e finanziaria come garanzia di pagamento - Guai per Donald Trump. L'imprenditore ed ex presidente degli Stati Uniti ha depositato 175mln per frode fiscale e finanziaria ...tag24

Truth, social di Trump crolla in Borsa. Bruciati 4 miliardi in una settimana - Il sogno di Trump già in frantumi Truth, il social dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha registrato un vero e proprio crollo in Borsa ...affaritaliani