(Di sabato 23 marzo 2024) Due settimane dopo le bellissimea Phillip Island torna il Mondiale Superbike con il secondo round della stagione che è in programma, in Catalogna, a.In testa alla classifica, dopo l'Australia, c'è Alex Lowes, ma i nostri piloti si sono messi in mostra con Nicolò Bulega che...

SBK Barcellona oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky e Tv8) - Secondo round del Mondiale Superbike. In testa alla classifica dopo Phillip Island c'è Alex Lowes tallonato dalla pattuglia italiana con Bulega, Locatelli, Iannone e Petrucci nelle prime posizioni ...today

SBK | Gp Barcellona Day 1, Razgatlioglu: “Sono molto vicino a Bautista mentre su Bulega, non lo so” - SBK Gp Barcellona BMW - Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, con il terzo tempo nella classifica combinata dei temp ...motograndprix.motorionline

SBK | Gp Barcellona Day 1, Iannone: “Difficile fare una previsione” - SBK Gp Barcellona Ducati GoEleven - Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio i Barcellona, seconda tappa del Mondiale 2024, con il settimo tempo nella classifica combinata ...motograndprix.motorionline