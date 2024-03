Sacchi | «Costruzione dal basso? Il vero problema è aspettare il pallone da fermi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo l’errore dell’Italia nell’amichevole contro il Venezuela, è tornato in auge il dibattito sulladal. La Gazzetta ha intervistato a questo proposito Arrigoche dice la sua questa pratica.: «Nel calcio bisognerebbe saper fare tutto» Favorevole o no alladal? La risposta di: «Nel calcio bisognerebbe saper fare tutto. Se partire da dietro con l’azione può aiutare, allora va bene insistere. Se, invece, questo stile di gioco può creare problemi perché i ragazzi non sono abituati a praticarlo, allora è bene cambiare strada. Si tratta di valutare la situazione con saggezza e raziocinio, e sono certo che Spalletti sia l’allenatore giusto per farlo». Quali doti sono necessarie per eseguire bene ...