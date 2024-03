Preside massacrato di botte a Roma dal patrigno di un alunno | non aveva “gradito” la sospensione

(Di sabato 23 marzo 2024) Unaltro grave e intollerabile episodio di violenza suldi una scuolana.didal compagno della madre di uno studente per colpa di unanon gradita. E’ accaduto aldell’istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana a. Raimondo Pietroletti ora è ricoverato in ospedale con 90 giorni di prognosi. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, i fatti sono avvenuti il 15 marzo; e secondo quanto emerso l’uomo non accettava il fatto che il ragazzo avesse preso una nota e poi anche la: a quanto pare dopo aver preso a parolacce un insegnante: e per questo motivo ha fatto irruzione nell’ufficio in cui ilstava lavorando con alcuni collaboratori. Prima lo ha ...

"L'hanno massacrato ". Non usano mezzi termini i genitori degli alunni di un istituto paritario a Roma per descrivere l'aggressione subita dal loro Preside da parte del compagno della madre di uno ... (orizzontescuola)

massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di una Sospensione non gradita . È accaduto al preside dell'istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana... (leggo)

massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di una sospensione non gradita . È accaduto al preside dell'istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana... (leggo)

Roma, sospensione non gradita: Preside di scuola massacrato di botte dal patrigno dello studente. Grave in ospedale - massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di una sospensione non gradita. È accaduto al Preside dell'istituto paritario San Gabriele, in via della ...leggo

Preside massacrato a calci e pugni dal patrigno di un alunno: non accettava la sospensione. 90 giorni di prognosi - “L’hanno massacrato”. Non usano mezzi termini i genitori degli alunni di un istituto paritario a Roma per descrivere l’aggressione subita dal loro Preside da parte del compagno della madre di uno ...orizzontescuola

Preside massacrato a scuola dal patrigno di un alunno, choc alla Giustiniana - «L’hanno massacrato». I genitori degli alunni dell’istituto paritario ... un insegnante - e per questo motivo ha fatto irruzione nell’ufficio in cui il Preside stava lavorando con alcuni collaboratori ...iltempo