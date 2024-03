Milan | Koeman pazzo di Reijnders | è diventato un grande giocatore

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 23 marzo 2024) Il ct dell’Olanda, Ronald, ha elogiato, centrocampista del, per la recente prestazione contro la Scozia Ronaldha recentemente elogiato Tijjani, centrocampista del, per laprestazione offerta con l’Olanda nella recente amichevole contro la Scozia. Il rossonero ha aperto le danze al 40? del primo tempo realizzando la sua prima rete con gli Oranje. Alla fine l’Olanda ha passeggiato sugli scozzesi per 4-0 eha voluto mettere lo zampino anche nel quarto goal. L’ex Az Alkmaar ha infatti offerto l’assist vincente per la rete di Donyell Malen. Una partita di sostanza e di qualità quella di. Il ct olandeseha voluto sottolineare la prestazione ...