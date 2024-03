Traffico Roma del 05-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare il lungo la carreggiata esterna code per incidente tra uscite di Montespaccato e Pisana passiamo sulla tangenziale dove un altro incidente sta provocando code a partire dall’uscita di via Tiburtina fino a Corso di Francia in stadio segnalato incidente sulla Pontina conin coda a partire da Spinaceto fino al bivio con la Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR trafficato in letteratura Bano dellaL’Aquila tra l’uscita di Tor Cervara e la tangenziale e proseguono i lavori lungo i binari tra via dei Reti viale dello Scalo di San Lorenzo con la parziale chiusure di BRT pertanto la linea 2 continua ad essere sostituita da bus la linea 3 sostituita da Buzz Porta Maggiore e Valle Giulia e la ...