Terremoto in Iran | ci sono danni

Forte scossa di Terremoto registrata nel sud-est dell'Iran: Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la provincia orientale Iraniana del Sistan-Baluchestan. Secondo i dati dell'Istituito geofisico statunitense Usgs, il sisma ha avuto epicentro a 66 km a ...tgcom24.mediaset

Record di condanne a morte in Iran: nel 2023 sono state 834: Preoccupanti i dati raccolti sulla pena di morte in Iran: nel 2023 l'hanno subita 834 persone, un record per il Paese.notizie

Terremoto in Iran, sisma di magnitudo 5.5 nel sud: Un Terremoto di magnitudo 5.5 della Scala Richter è stato registrato nel sud dell'Iran, nella regione del Sistan e Baluchistan. Lo segnala il German Research Centre for Geosciences, spiegando che ...adnkronos