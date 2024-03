Haiti fuori controllo | decine di migliaia di persone in fuga

(Di martedì 5 marzo 2024) Ad– la grande isola caraibica che è anche uno dei paesi più poveri del mondo – la situazione è. Negli ultimi giorni Port-au-Prince, la capitale, sembra essere precipitata nel caos più totale. Il 5 marzo violenti scontri si sono verificati fra poliziotti e bande armate all’aeroporto internazionale Toussaint Louverture. Cancellati i collegamenti aerei in seguito allo stato di emergenza e al coprifuoco adottati in seguito alla maxi evasione didi detenuti dal più grande carcere della capitaleana. Mentre le bande armate rivendicano di controllare “l’80% di Port au Prince” e di puntare all’assalto della Banca centrale,didihanno lasciato le proprie abitazioni e sono fuggite dalla capitale per ...

