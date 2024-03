Eternit a bordo strada | s’intervenga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale di Alfonsine. Lo chiede Daniela Alì, candidata a sindaco del paese alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno con la lista ‘Futuro per Alfonsine’ nell’orbita del centrodestra, denunciando il "degrado generalizzato". In particolare, Alì scrive che "dopo il fortunale del 22 luglio 2023, Hera non è ancora riuscita a rimuovere i rifiuti e l’che le imprese ed i cittadini hanno diligentemente confezionato in appositi sacchi e messo a, dove è stato possibile evidentemente, sia nelle vie del centro cittadino che nelle frazioni limitrofe delle zone più colpite come Taglio Corelli, i cittadini sono in attesa che le promesse diventino realtà ed i rifiuti lungo le strade prima o poi vengano ritirati. Ai cittadini alfonsinesi è stato detto di essere stati messi in lista ...