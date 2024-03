Cattivi maestri | pessimi studenti

(Di martedì 5 marzo 2024) Donatella Di Cesare pubblica un tweet, poi ci ripensa, lo cancella, ma è troppo tardi. La rete non ammette errori e questo è uno di quelli grossi: una professoressa della Sapienza elogia la figura di Barbara Balzerani, leader delle Brigate Rosse, membro del commando che rapì Aldo Moro, responsabile di diversi omicidi, condannata all’ergastolo e mai pentita per la lotta armata. Non può passare inosservato. “La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna“, ha scritto la Di Cesare sui social network con tono quasi nostalgico. La politica giustamente protesta. Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia: “Non sono queste le idee da insegnare alla Sapienza”. Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, sottolinea l’importanza di non dare risonanza a “nostalgici di un tempo oscuro” e reclama una ...

