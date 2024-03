Bologna vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornale del campionato italiano di Serie a 2023/2024. Scontro molto atteso questo tra i felsinei, in piena corsa per la Champions, e i nerazzurri, che vogliono avvicinarsi ancora di più al titolo.vssi giocherà sabato 9 marzo 2024 alle ore 18 presso lo stadio Dall’AraVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La favolanon sembra voler finire, visto il quarto posto alle spalle di Juventus e Milan. La squadra di Thiago Motta, in serie positiva da sei turni nei quali ha ottenuto cinque vittorie consecutive, vuole provare a fermare anche la capolista per dimostrare di potersi sedere al tavolo con le big I nerazzurri, dal canto loro, stanno aspettando soltanto la matematica per poter festeggiare un titolo mai in discussione. La squadra ...