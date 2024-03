Asti | la 18enne che ha ucciso il padre violento non andrà in carcere

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 5 marzo 2024) Al momento della convalida di lunedì mattina al Tribunale di Alessandria il gip non ha confermato il provvedimento di fermo per Makka Sulaev, che haildurante una lite a Nizza Monferrato () il primo di marzo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga e disponendo che la ragazza rimanga agli arresti domiciliari in comunità. La ragazza ha accoltellato ilnella loro abitazione a Nizza Monferrato al culmine di una lite per difendere la madre, dopo reiterati episodi di violenza famigliare da parte dell’uomo, come hanno ricostruito le indagini grazie alle testimonianze e ai mesasggi che lainviava alle amiche raccontando delle continue violenze. La procura di Alessandria aveva chiesto ai giudici che la, accusata di omicidio aggravato dal legame ...