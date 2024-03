Simona Bertozzi con Onde ospite di Sosta Palmizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arezzo, 4 marzo 2024 – Domenica 10 marzo nell’ambito della rassegna LA DANZA CHE MUOVE a cura dila nota coreografapresenta in prima regionale il nuovo spettacolo, ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Affidata all’impeto energetico e all’orizzonte visionario di giovani presenze e corporeità,prende forma attraverso una pratica performativa, coreografica e musicale che si apre al presente di corpi protesi e fluttuanti tra estasi, guizzi animali e curvature verso l’evanescenza. La musica originale di Luca Perciballi eseguita dal vivo crea un flusso potente e sostenuto nel quale due giovanissime danzatrici e un danzatore danno libero slancio a una eclatante e polifonica corporeità. In scena ritroviamo The Waves, il play-poem di ...