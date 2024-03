Milan | mese decisivo per Jovic | la verità sulla clausola e una novità a sorpresa sul futuro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Osservato speciale. Lukasi gioca tanto in questo finale di stagione al. L’attaccante serbo vorrebbe restare in rossonero...

La direzione di Lazio-Milan costa caro a Marco Di Bello , sospeso per la seconda volta in stagione dopo l’episodio in Juventus-Bologna. Gli errori commessi ... (napolipiu)

Qualcuno salvi il soldato Rocchi. Che fatica la vita da designatore arbitrale in questi tempi cupi per i fischietti d'Italia. In un momento in cui la ... (liberoquotidiano)

Simon The Sorcerer Origins sarà a GDC, questo mese ci saranno delle novità: Noi non vediamo l'ora di partire per San Francisco e incontrare tantissime persone della community!" A Milan Games Week 2023 è stata presentata una demo giocabile di Simon The Sorcerer Origins, il ...everyeye

Arbitri anno nero, tanti errori gravi e quanti fermati: l'ultimo è Marchetti: All’Olimpico di Roma Di Bello ha funestato Lazio-Milan con un arbitraggio che gli costerà un mese di stop. Il giorno dopo all’Olimpico Grande Torino Marchetti ha condizionato la sfida estraendo per ...gazzetta

Milan Primavera, in campo oggi alle ore 16:00 contro la Fiorentina: (acMilan.com)Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Youth League ottenuta in settimana, il Milan Primavera tornerà in campo ... Non solo Italia, però: a metà mese un nuovo imperdibile ...ilmilanista