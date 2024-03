Come stanno davvero le cose sul "riconteggio" in Sardegna

Quando un paio di giorni fa è uscito il nuovo film di Adam Sandler per Netflix non mi aspettavo proprio di veder svettare Code 8 Parte II e Code 8 nella top ... (gqitalia)

Il generale Roberto Vannacci in un’intervista a ‘La Verità’ respinge tutte le accuse di razzismo nei suoi confronti: “Sono davvero allibito”. Ancora una ... (notizie)

come accade periodicamente, la nota app di messaggistica non è utilizzabile sugli smartphone con sistemi operativi vecchi o molto vecchi: al momento, non ... (repubblica)