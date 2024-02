Pontremolese Avanti tutta Battuto il Maliseti Seano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024): Mardale, Aiazzi, Menichetti A., Badiani, Campani, Paoli, Breschi, Perillo, Llana, Robi, Cavalieri C.. A disp.: Cavalieri A., Menichetti F., Ingrassia, Chiti, Asara, Sinteregan, Osasumwen. All.: Di Vivona. LUNIGIANA: Razzoli, Miceli, Menichetti, Bellotti, Filippi, Verdi, Seghi, Grasselli, Gabrielli, Bruzzi, Simonelli. A disp.: Cacchioli, Magistrelli, Costi, Scaldarella, Agolli, Ghiselli, Petracci, Iaropoli, Vicari. All.: Maurelli. Arbitro: Cornello di Firenze. Marcatore: 27’ Seghi. MASLISETI – Una Lunigianacinica e molto quadrata non lascia scampo al. Gli uomini allenati da Maurelli si impongono per 1-0 in trasferta nell’ultimo turno ...