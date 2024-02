Grande Fratello 2024 | Perla e Mirko | paure ed insicurezze tra i due | cosa è successo? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 29 febbraio 2024)in crisi al? I due si confrontano a distanza tra dubbi,edsta succedendo?in crisi al? Durante la 40esima puntata delè tempo di un nuovo confronto tra. Questa volta a distanza, visto che lei è ancora nella casa, mentre lui in studio. «Sono entrata da sola e così come sono entrata lo finisco a modo mio. Il fatto che evidenzio che non stiamo insieme, so che ho preso una scelta insieme ache al di fuori di questo contesto dobbiamo ...