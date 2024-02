Camaiore La sfida del Tordello d’oro al Vignaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Svelati i nomi dei tre finalisti del "", la gara gastronomica e culturale in programma martedì 19 marzo all’insegna dei tordelli al ragù. L’evento si terrà all’osteria Ilnella frazione di Santa Lucia. E proprio l’osteria di casa sarà uno dei tre finalisti: gli altri due sono il ristorante Il Soggiorno di Pedona e il bar-pizzeria La Piazza di Strettoia. Sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore di quest’anno, che si aggiudicherà una statuetta in cartapesta che rappresenta ilin una fiammante versione dorata. La gara gastronomica del "" giunge così alla terza edizione e in passato è stata vinta da realtà storiche del territorio: nel 2022 è toccato al Caffè Centrale di, mentre l’anno scorso hanno trionfato ...